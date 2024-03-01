СМИ: Британия из-за Украины усилила подготовку своих солдат к "окопной войне"

По данным Business Insider, британские власти не уделяли большого внимания подготовке к сражениям в подобном формате во время дислокации своих войск в Ираке и Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании в результате наблюдения за ситуацией вокруг конфликта на Украине решили усилить подготовку своих солдат к боевым действиям в формате так называемой окопной войны. Об этом сообщил новостной портал Business Insider.

По его данным, британские власти не уделяли большого внимания подготовке к сражениям в подобном формате во время дислокации своих войск в Ираке и Афганистане. Между тем окопы, в которых можно укрыться от атак дронов, стали вновь актуальны на фоне украинского конфликта. В связи с этим их строительству и обороне также начали активнее обучать в других странах НАТО, подчеркивает портал.

Ранее на этой неделе в канцелярии премьера Великобритании Риши Сунака сообщили, что у Лондона нет каких-либо планов, предполагающих крупномасштабное развертывание войск на Украине сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране. В конце 2023 года министр обороны страны Грант Шэппс упоминал о возможности отправки британских военных инструкторов на Украину, однако впоследствии Сунак заявил, что это не планируется делать в ближайшее время. Британские СМИ неоднократно сообщали о том, что на украинской территории действуют небольшие группы британских сил специального назначения, тренирующие бойцов ВСУ.