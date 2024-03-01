В Азербайджане заявили, что мир в регионе лежит только между Баку и Ереваном

Помощник азербайджанского президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев отметил, что обеим странам следует объединить усилия и вместе продвигаться вперед по мирной повестке

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Заключение мира между Арменией и Азербайджаном должно происходить между Баку и Ереваном, а не в Париже или Брюсселе. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в ходе дискуссии по Южному Кавказу на Антальском дипломатическом форуме.

"Азербайджан уделяет особое внимание двустороннему компоненту работы над мирным договором. Мир лежит между Баку и Ереваном, а не в Париже, Брюсселе или где-либо еще. Обеим странам следует объединить усилия и вместе продвигаться вперед по мирной повестке", - отметил Гаджиев.

По словам советника Алиева, Баку по-прежнему привержен переговорам о мире, что было подтверждено в том числе в ходе последней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Мюнхене.

"Между сторонами продолжаются переговоры, а встреча лидеров Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности была очень плодотворной и прошла в позитивном ключе. Мы хотим двигаться дальше. Между тем, мирный договор не должен заключаться просто ради того, чтобы его заключить, этот документ должен отражать реальное и подлинное стремление к миру", - добавил Гаджиев.