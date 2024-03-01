Конгрессмены США призвали Байдена не признавать новое правительство Пакистана

По информации Dawn, в коллективном обращении к Белому дому конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу возможных фальсификаций до и после выборов 8 февраля в Национальное собрание

ИСЛАМАБАД, 1 марта. /ТАСС/. Не менее 33 законодателей от Демократической партии в Палате представителей Конгресса США призвали президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена воздержаться от признания нового правительства Пакистана, пока не будут тщательно расследованы утверждения пакистанской оппозиции о фальсификации итогов состоявшихся всеобщих выборов.

По сообщению газеты Dawn, в коллективном обращении к Белому дому конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу возможных фальсификаций до и после выборов 8 февраля в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). "Они призвали провести прозрачное и заслуживающее доверия расследование, прежде чем признавать новое правительство Пакистана, ссылаясь на доказательства нарушений и сбоев в день выборов - отмечает издание. - Законодатели потребовали от Госдепартамента собрать информацию о задержанных политических активистах, а также журналистах в Пакистане, и выступить за их освобождение".

Законодатели указали на задержки в предоставлении результатов голосования на выборах в Пакистане, сославшись на видеодоказательства нарушений и расхождения в результатах подсчета голосов. При этом они призвали учитывать мнение независимых наблюдателей на выборах, заявивших о необходимости прозрачного и заслуживающего доверия процесса аудита перед признанием нового правительства Пакистана. "Интересам США отвечают защита демократии в Пакистане и требование, чтобы результаты выборов действительно отражали интересы народа, а не элиты и вооруженных сил", - говорится в обращении американских конгрессменов.

По официальным итогам прошедших 8 февраля всеобщих выборов Пакистанская мусульманская лига (Н) получила в нижней палате 75 парламентских мандатов, Пакистанская народная партия - 54. Оппозицию в Нацсобрании представляет политическое объединение Sunni Ittehad Council, к которому в середине февраля 2024 года присоединилось крупное число одержавших победу на выборах независимых кандидатов, поддерживаемых Движением за справедливость. По утверждениям этой оппозиционной партии, она получила 180 мест в палате, однако ее "победа на выборах была украдена в результате фальсификаций".