В Генштабе Белоруссии заявили, что не планируют изменять призывной возраст в стране

Консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил республики Андрей Мурашов сообщил, что в 2024 году отправка молодого пополнения в войска в ходе весеннего призыва начнется 23 апреля

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Белоруссии не планируют изменять возраст призыва на срочную военную службу. Об этом заявил консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил республики Андрей Мурашов.

"Призывной возраст, установленный законом, - от 18 до 27 лет, тоже остается неизменным, и мы считаем его наиболее оптимальным. Идти по пути, допустим, наших соседних государств, которые изменяют либо нижнюю, либо верхнюю планку призывного возраста, мы пока не планируем", - сказал он в интервью издательскому дому "СБ. Беларусь сегодня".

Мурашов напомнил, что в Белоруссии не призывают на срочную службу граждан иностранных государств и лиц без гражданства, а также женщин. "Хотя за последнее время к нам в министерство обороны неоднократно поступали предложения о том, чтобы призывать на срочную службу девушек. Но на сегодня по объективным причинам мы не считаем это целесообразным, и в настоящее время нет необходимости в этом", - отметил он.

"По итогам прошедшей призывной кампании 2023 года мы в полном объеме удовлетворили такую потребность [в призывниках]. Хотя у нас еще наблюдается некоторый дефицит призывных ресурсов, особенно по отдельным специальностям, которые нам необходимы. Тем не менее ситуация постепенно улучшается, в том числе и с учетом принятых за последнее время решений на законодательном уровне", - сообщил консультант главного управления Генштаба.

Он проинформировал, что в этом году отправка молодого пополнения в войска в ходе весеннего призыва начнется 23 апреля.

Замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Жук в интервью "СБ. Беларусь сегодня" заявил, что по плану в рамках весеннего призыва "вооруженные силы пополнят около 10 тысяч новобранцев". "Собственно говоря, как и осенью", - отметил Жук.