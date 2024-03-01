Киев сообщил, что контакты о возвращении тел погибших при крушении Ил-76 состоятся 1 марта

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что он ознакомился с информацией о готовности России передать тела погибших украинских пленных

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Контакты между Москвой и Киевом по вопросу возвращения тел погибших при крушении Ил-76 украинских пленных, которых перевозили для обмена, состоятся 1 марта. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

"Сегодня будет соответствующее общение. Опять-таки я не скажу, что это будет общение напрямую. Я скажу, что общение через соответствующие каналы коммуникации сегодня состоится", - сообщил он в эфире украинского телемарафона.

Лубинец отметил, что утром ознакомился с информацией о готовности России передать тела погибших украинских пленных. Ранее в Telegram-канале он утверждал, что РФ якобы "не передала официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии".

"Мы готовы их [тела погибших пленных] забрать", - добавил Лубинец.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Киев знал о перевозке пленных для обмена и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.