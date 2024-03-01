Глава Гагаузской автономии Молдавии высказалась за сохранение дружеских отношений с РФ

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул высказалась за сохранение дружеских отношений с Россией на встрече в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"С Российской Федерацией многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим и дальше продолжать. Мы хотим, чтобы у нас была поддержка РФ", - сказала Гуцул.

Она отметила, что обострение в отношениях между Молдавией и Россией негативно сказывается на сельхозпроизводителях Гагаузской автономии. "Вот эти все разрывы отношений с Российской Федерацией сказываются на экономике, на экономике Гагаузии. Всегда наши сельхозпроизводители имели доступ к вашему рынку. Это очень существенно для нас", - сказала Гуцул.

Гуцул отметила, что притеснение Гагаузской автономии со стороны центральных властей Молдавии переходит все границы. "Вы правильно отметили, что происходит сейчас у нас в Гагаузии, как притесняются наши права со стороны центральных властей. Это уже переходит все границы", - сказала она.