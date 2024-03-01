Додон: президент Молдавии хочет лишить права голоса избирателей в РФ

Бывший президент республики призвал лидеров оппозиционных партий срочно сесть за стол переговоров и выработать общую стратегию борьбы с "шулерством" нынешней главы государства Майи Санду

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду намерена лишить права голоса сотни тысяч избирателей, которые находятся на территории России, на предстоящих осенью выборах главы республики. Об этом заявил лидер крупнейшей в Молдавии оппозиционной Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.

"Санду не может честно победить в этих выборах, поэтому она придумала референдум, а сейчас появилось голосование по почте", - сказал Додон в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, для этого власти готовят "фальсификацию выборов президента" - год назад был план ввести голосование по почте только для стран Евросоюза и США, где будут голосовать за Санду. "Не случайно уже год назад "Почта Молдавии" приостановила сотрудничество с Россией", - пояснил Додон. Он призвал лидеров оппозиционных партий срочно сесть за стол переговоров и выработать общую стратегию борьбы с "шулерством" Санду. "Нельзя признать законными выборы, если часть граждан Молдавии будет лишена права в них участвовать", - подчеркнул он.

Ранее Санду заявила, что парламент страны, который контролирует поддерживающая ее Партия действия и солидарности (ПДС), планирует разрешить голосование по почте на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС, которые запланированы на осень этого года.

В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует ПДС, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.