Собравшиеся в Москве палестинские фракции поблагодарили РФ за поддержку дела Палестины

Они также заявили о единстве действий для достижения своих главных задач, включая противостояние израильской агрессии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также попыткам насильственного вытеснения палестинцев со своих земель

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Палестинские фракции, собравшиеся на встречу в Москве, выразили благодарность России за поддержку дела Палестины. Об этом говорится в их заявлении по итогам встречи, опубликованном в Telegram-канале радикального палестинского движения ХАМАС.

"Палестинские фракции, собравшиеся в городе Москве, выражают благодарность и признательность российскому руководству за организацию их встреч, а также за его позицию в поддержку палестинского дела", - отмечается в тексте.

В заявлении палестинцы также отметили "позитивную и конструктивную" атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог с целью "достижения всеобъемлющего национального единства, охватывающего все палестинские силы и фракции в рамках Организации освобождения Палестины как единственного легитимного представителя палестинского народа".

Палестинские фракции заявили о единстве действий для достижения своих главных задач, включая противостояние израильской агрессии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также попыткам насильственного вытеснения палестинцев со своих земель. "Фракции подтвердили согласие по поводу неотложных задач, стоящих перед палестинским народом, и единство действий для их достижения", - указывается в документе. В нем сообщается, что среди главных задач - "противостояние израильской агрессии против палестинского народа в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме, которая осуществляется при поддержке, помощи и участии США". Указывается, что все фракции намерены "препятствовать попыткам вытеснить палестинцев с их родных земель и оказывать сопротивление незаконному строительству и расширению сети [еврейских] поселений".

Палестинские фракции на встрече в Москве выступили в поддержку БАПОР и его роли в помощи беженцам Палестины.

Ранее сообщалось о намерении представителей различных палестинских движений 29 февраля собраться на консультации в Москве (по 1-2 марта) для преодоления внутреннего раскола. Российская сторона предоставила свою площадку для встречи делегатов от фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, включая ФАТХ, а также участников из радикальных движений ХАМАС и "Исламского джихада", всего на переговоры прибыли эмиссары более 10 организаций. Как заявил корреспонденту ТАСС член движения ФАТХ Айман Ракаб, на встрече в Москве палестинские фракции планировали прийти к общему соглашению о формировании единого палестинского правительства технократов.