Лукашенко призвал нижнюю палату парламента нового созыва начать работу не позднее 25 марта

Президент Белоруссии предложил поощрить и наградить самых достойных депутатов уходящего созыва парламента

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии нового созыва должны начать работу не позднее 25 марта. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации работы нижней палаты парламента.

"Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. Также он поручил должностным лицам обеспечить поддержку в переходный период от одного созыва парламента к другому, оказать необходимую поддержку депутатам по формированию руководящих органов Палаты представителей.

Как отметил глава государства, "25 марта - крайний срок", когда должны приступить к исполнению обязанностей вновь избранные депутаты. Президент также поручил подготовить его традиционную встречу с уходящими парламентариями.

Кроме того, он ориентировал участников совещания помогать правительству при формировании Всебелорусского народного собрания (ВНС) и подготовке к его заседанию. "Посмотрите, какой план должен быть, как мы будем проводить заседание. <...> Надо делать все по закону и посмотреть, какие вопросы нам необходимо в первоочередном порядке рассмотреть на этом первом заседании ВНС", - сказал Лукашенко.

Он предложил поощрить и наградить самых достойных депутатов уходящего созыва парламента. "Здесь не должно быть никаких ограничений, но и не должно быть навалом, - сказал президент. - Парламент как никогда был солидный, порядочный, проблем никому не создавал. Работал так, как надо. Поэтому должны быть поощрены те депутаты, которые заслуживают".

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания. Сообщалось, что сессия нового состава нижней палаты парламента Белоруссии может пройти уже во второй половине марта. Всебелорусское народное собрание планируется провести в конце апреля 2024 года.