Количество контрактников в Вооруженных силах Белоруссии увеличилось в 1,5 раза

События, связанные с вооруженным конфликтом в Украине, в целом не повлияли на мероприятия призыва, отметил консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления белорусского Генштаба Андрей Мурашов

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Количество военнослужащих-контрактников в Вооруженных силах Белоруссии увеличилось в полтора раза за три года. Об этом сообщил консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления белорусского Генштаба Андрей Мурашов.

"В последние годы наблюдается рост числа молодых людей, избравших военную службу по контракту. Статистика это подтверждает: в 2023-м по сравнению с 2021-м количество таких молодых людей увеличилось в полтора раза", - сказал он в интервью издательскому дому "СБ. Беларусь сегодня".

Мурашов заявил, что "события, связанные с вооруженным конфликтом в Украине, в целом не повлияли на мероприятия призыва, они как проходили в плановом порядке, так и проходят". "Более того, хочу отметить, что у нас даже увеличился набор военнослужащих по контракту на должности солдат и сержантов. И в том числе из числа призывников. Мы с 2014 года принимаем на военную службу по контракту не только граждан, которые имеют какой-то военный опыт, но и молодых людей из числа призывников. У каждого есть выбор: или ему в соответствии с уровнем своего образования отслужить срочную военную службу, находясь в казарме, или заключить до призыва на срочную военную службу контракт на 24 месяца, но при этом находиться дома", - сказал консультант главного управления Генштаба.

"То есть, в контексте последних событий люди не только не испугались, но и осознали, что учиться военному делу - это действительно жизненная необходимость. И вся военно-политическая обстановка вокруг Беларуси сейчас способствует формированию у людей соответствующего мировоззрения", - заявил Мурашов.