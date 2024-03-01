Додон заявил, что переизбрание Санду означает конец государственности Молдавии

Лидер Партии социалистов призвал оппозицию и избирателей объединиться, чтобы не допустить этого

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Переизбрание Майи Санду на предстоящих осенью выборах президента Молдавии будет означать конец молдавской государственности. Об этом заявил лидер Партии социалистов, бывший глава Молдавии Игорь Додон.

"Санду - это угроза существования Молдовы. Второй мандат Санду означает, что в конце ее срока страны уже не будет. Она ее уничтожит, чтобы после нее никого больше не было", - сказал Додон в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он призвал лидеров оппозиции и избирателей объединиться, чтобы не допустить этого. "Опасность второго, не дай бог, мандата Санду в том, что она сделает все возможное, чтобы стать последним президентом Республики Молдова. Хочу, чтобы мы все это понимали, когда пойдем на выборы этой осенью. Поэтому, как я уже не раз говорил, нам всем нужно объединиться, чтобы убрать этот режим, иначе не будет ни нас, ни Молдовы", - подчеркнул Додон.

В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует поддерживающая ее Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.

Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.