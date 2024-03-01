Взятый в плен в Херсонской области боец ССО Украины заявил, что его отряд кинули на убой

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в районе Тендровской косы была уничтожена диверсионная группа украинских ССО

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Горин заявил, что командование кинуло его отряд на убой, отправляя на Тендровскую косу в Херсонской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе Тендровской косы была уничтожена диверсионная группа украинских ССО. Четыре лодки диверсантов был уничтожены, пятая ушла. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих, 1 взят в плен.

"Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на "героический убой" и отписались. И все это только ради медийки", - считает пленный военнослужащий ВСУ. Видео с ним распространило Минобороны России.

По его словам, в каждой из лодок находилось по пять штурмовиков, еще двое украинских военнослужащих отвечали за управление плавсредствами. "Команда трем лодкам выстроиться в линию перед высадкой запоздала. Это надо было сделать за километр до объекта, а получилось всего за 300 м. За 200 м должно было начаться огневое поражение пулеметом с крайней лодки маяка на косе - на тот случай, если там есть наблюдатель", - рассказывает пленный военнослужащий ВСУ.

Он уточнил, что за 100 м до берега его лодка попала под обстрел российских войск. "Получается, две наши лодки отошли, еще две - попали под перекрестный обстрел. Практически сразу наш пулеметчик начал переходить назад, пошли крики, он был ранен. Еще один парень, Руслан из 113-й группы, попытался отплыть к лодкам. Я поплыл следом за ним, но не успел - он ушел под воду. Тогда я снял маячок на каске, чтобы показать своим, что живой, но это привело к тому, что мне в каску прилетело от ваших. Понял, что если продолжу движение, то погибну, поэтому развернулся и поплыл к берегу с криками: "Не стреляйте, я сдаюсь!" - признается украинский военнопленный.