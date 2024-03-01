Маск подал в суд на OpenAI

По данным Reuters, судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Илон Маск подписывал как соучредитель

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Илон Маск в четверг подал иск против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана из-за коммерциализации учреждения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.

В документе компания указывается как некоммерческая и открытая, а целью создания указывается работа на благо общества, а не какого-либо государства или корпорации, отмечает агентство.

OpenAI, Microsoft и Маск не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Илон Маск и Сэм Альтман совместно с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и другими основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. 15 апреля он открыл компанию в сфере ИИ под названием X.AI. 14 апреля газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что Маск собирает команду, чтобы запустить новый стартап в области ИИ, который будет способен составить конкуренцию OpenAI.