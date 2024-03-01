СМИ: в Австрии депутату выплатят компенсацию после обвинений в получении денег от РФ

По данным газеты Presse, сумма выплаты составляет €7,5 тыс.

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Правящая Австрийская народная партия (АНП) должна выплатить компенсацию депутату от оппозиции, которого она ранее обвинила в получении денег от России. Об этом пишет газета Presse.

Ранее АНП опубликовала два пресс-релиза, в которых заявила, что депутат от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Аксель Кассеггер получил €4 тыс. за поездку в Крым. Таким образом Кассеггер якобы способствовал продвижению интересов России, заявили в АНП.

АПС обратилась в суд, после чего заявления были признаны клеветой. Теперь Австрийская народная партия должна выплатить компенсацию в размере €7,5 тыс.