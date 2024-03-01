МВД Финляндии намерено ужесточить получение постоянного вида на жительство

Цель правительственной программы - побудить мигрантов к интеграции в общество, поиску работы и изучению языка

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Финляндии начинает работу над ужесточением порядка получения постоянного вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что для получения постоянного ВНЖ потребуется доказать знание финского или шведского языка, иметь двухлетний стаж работы. Срок проживания в стране для получения документа увеличат с нынешних 4 до 6 лет.

Изменения разрабатываются в соответствии с правительственной программой и будут представлены в парламент весной 2025 года.

Цель правительственной программы - побудить мигрантов к интеграции в общество, поиску работы и изучению языка.