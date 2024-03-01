Spiegel: неоднократно ломавшийся правительственный самолет ФРГ распродадут по частям

Из-за его поломки министр иностранных дел Анналена Бербок в 2023 году отменила поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Правительственный самолет ФРГ Airbus A340-300, из-за поломки которого министр иностранных дел Анналена Бербок в 2023 году отменила поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), будет разобран и распродан по запчастям. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его данным, дочерняя компания Lufthansa Technik на текущей неделе получила контракт на покупку этого самолета, планирует впоследствии разобрать его и продать отдельные запчасти. Самолет, получивший название "Конрад Аденауэр", эксплуатировался более 10 лет, его двигатели исправны, многие другие детали также находятся в хорошем состоянии, указали в компании.

На этом самолете летали среди прочего экс-канцлер Ангела Меркель, бывший глава МИД Хайко Маас, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц и действующий министр иностранных дел Анналена Бербок. Он оснащен конференц-залом, ванной комнатой, рабочим кабинетом, который может быть трансформирован в спальню, отсеком бизнес-класса для сопровождающей делегации, а также сиденьями эконом-класса для журналистов, пишет Der Spiegel. Издание указало, что до продажи самолета предприниматель Александр Скора намеревался выкупить его и превратить в музей, однако просьбу бизнесмена не успели рассмотреть.

Журнал пояснил, что самолет перестали использовать осенью 2023 года после того, как он неоднократно ломался во время зарубежных поездок представителей германских властей. Так, 15 августа прошлого года глава МИД ФРГ сообщила, что вынуждена полностью отменить поездку по странам АТР из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна.