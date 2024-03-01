Британия намерены вложить более $700 млн в модернизацию атомной подлодки HMS Victorious

Министр обороны Грант Шэппс сообщил, что это поможет обеспечить безопасность, "дать толчок местной экономике и поддержать 1 тыс. рабочих мест"

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделило 560 млн фунтов ($707 млн) на модернизацию атомной подводной лодки типа Vanguard HMS Victorious. Как говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства, контракт достался оборонной компании Babcock.

"В условиях все более опасного мира критически важно, что мы продолжаем инвестировать в один из наиболее важных наших активов - в ядерное сдерживание. Это еще одно партнерство с Babcock поможет обеспечить безопасность Великобритании, дать толчок местной экономике и поддержать 1 тыс. рабочих мест", - заявил министр обороны Грант Шэппс.

Всего на вооружении у Великобритании имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: помимо HMS Victorious, речь идет о HMS Vanguard, HMS Vengeance и HMS Vigilant. В настоящее время только две из них пригодны к эксплуатации. Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками типа Dreadnought.