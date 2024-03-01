В ФРГ заявили, что Израиль должен прояснить детали удара по Газе при раздаче помощи

Представитель министерства отметила, что "защита мирных жителей является приоритетом"

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Германские власти ожидают, что Израиль прояснит обстоятельства, при которых произошел удар по сектору Газа во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом заявила представитель МИД ФРГ журналистам на брифинге в Берлине.

Новость об обстреле она назвала ужасной, добавив, что "мысли федерального правительства сейчас о жертвах, раненых и их близких". "Сейчас срочно необходимо выяснить обстоятельства того, как могла произойти гибель такого числа мирных жителей, которые хотели получить продовольствие. Мы уже находимся в контакте с правительством Израиля и выразили наши четкие ожидания, что инцидент будет прояснен в скором времени. Защита мирных жителей является приоритетом", - сказала она.

"У нас нет собственных сведений о произошедшем", - добавила представитель МИД.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.