Президент Финляндии Стубб в ходе инаугурации заявил о наступлении новой эпохи

Александер Стубб отметил, что смена периодов в финской истории связана со спецоперацией на Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб в ходе инаугурации заявил об окончании для страны эпохи, следовавшей после "холодной войны", и наступлении новой.

"Сейчас мы переживаем новую эпоху. В результате нашего военного союза и вступления в НАТО мы сделали последний шаг в западное сообщество ценностей, к которому Финляндская Республика по духу принадлежала на протяжении всей своей независимости. Эпоха после холодной войны закончилась", - сказал он в своей первой речи в парламенте.

Стубб отметил, что смена периодов в финской истории связана со спецоперацией на Украине.

"То, что должно было объединить нас - взаимозависимость, торговля, технологии, энергетика, информация и валюта - теперь разъединяет нас на части. Инструменты сотрудничества превращены в оружие", - сказал он.

Стубб стал 13-м президентом Финляндии после победы во втором туре выборов, состоявшихся 11 февраля.

Курс Финляндии после холодной войны

После окончания Второй мировой войны начался складываться нейтральный статус Финляндии. Он был юридически зафиксирован в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией 1948 года. Это была прагматичная мера, необходимая в условиях холодной войны для сохранения суверенитета страны, находящейся в непосредственной близости от СССР (протяженность общей границы - 1325 км). После окончания блокового противостояния между Советским Союзом и США большинство финских политиков рассматривали продолжение курса на неприсоединение как часть национальной идентичности ("финляндизация"). Такая политика позволяла сохранять добрососедские отношения с Москвой и опиралась на широкую поддержку в обществе. Так, согласно проводимому по заказу газеты "Хельсингин саномат" ежегодному опросу общественного мнения, в 2002-2021 годах более 50% жителей страны выступали против возможного присоединения Финляндии к НАТО.