Санду: референдум по интеграции в ЕС в Молдавии можно будет повторить в случае провала

Президент страны считает, что в этом случае в Брюсселе увидят отсуствие достаточной поддержки курсу на интеграцию в ЕС

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если предложенный ею референдум об интеграции страны в ЕС провалится, его можно будет повторить.

"Его можно будет повторить позже, но провал будет означать затягивание, и это не хорошо для Республики Молдова и граждан. В Брюсселе увидят, что нет достаточной поддержки курсу на интеграцию в ЕС. Но мы знаем, что эта поддержка есть и надо всего лишь помочь гражданам понять, как обстоят дела в реальности", - сказала Санду в эфире телеканала "Журнал ТВ".

В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует поддерживающая ее Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.

Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 12 телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.