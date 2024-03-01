Офицеры ФРГ обсуждали возможность удара по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus

Офицеры говорили о том, что можно передать Украине 100 таких ракет в два транша по 50

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждали возможность атаковать Крымский мост, в том числе ракетами Taurus, допуская возможность передачу Киеву 100 таких боеприпасов. Это следует из расшифровки разговора от 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектором BBC Бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте.

Расшифровку на своей странице "ВКонтакте" опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В ней, в частности, говорится о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус поручил проработать вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину. Также офицеры говорили о том, что можно передать 100 таких ракет в два транша по 50.

"Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить", - сказал Фроштедте. Герхартц подтвердил его предположения, заявив, что "есть мнение, что Taurus это (поражение моста - прим. ТАСС) удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale".

Ранее Симоньян сообщила со ссылкой на наличие подтверждающей аудиозаписи, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.