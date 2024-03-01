Заседание нового состава нижней палаты парламента Белорусии запланировано на 22 марта

В ходе единого дня голосования в республике на пять лет избрали 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Первое заседание нового состава Палаты представителей парламента Белоруссии планируется провести 22 марта. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко.

"Мы планируем первую сессию Палаты представителей назначить на 22 марта", - сказал он журналистам.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.