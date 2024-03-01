Фермеры в Польше пригрозили перепахать автостраду, требуя встречи с Туском

Протестующие дали польскому премьеру два дня, чтобы приехать к ним

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Протестующие на северо-западе Польши фермеры перекрыли автодорогу местного значения (№ 15) и потребовали встречи с премьер-министром Дональдом Туском, выдвинув ему ультиматум. Об этом сообщает интернет-портал interia.pl.

"Мы ждем приезда премьера Дональда Туска. Если в течение двух дней он к нам не приедет, мы заблокируем автостраду А1. А если будет нужно, "перепашем" ее плугом. Полиции мы не боимся", - цитирует портал руководителя акции протеста Павла Сикорского.

В четверг в Варшаве Туск уже провел переговоры с представителями фермеров. На встрече также присутствовал глава Минсельхоза Чеслав Секерский. По словам фермеров, встреча прошла "в нормальной атмосфере", но "ничего конкретно" решено не было.

Новая акция протеста пройдет в Варшаве 6 марта. Фермеры требуют от правительства введения эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции, а также выхода страны из программы Евросоюза "Зеленый курс", которая предусматривает достижение в странах ЕС углеродной нейтральности к 2050 году.