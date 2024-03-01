ВС Литвы заверили граждан в том, что войны в ближайшее время не будет

Как отметило командование, специфические предпосылки для начала военных действий отсутствуют

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Литвы распространили обращение к жителям страны, в котором успокаивают людей, что в ближайшее время война балтийской республики не угрожает. Текст размещен на странице армии Литвы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Войны сегодня не будет, - говорится в нем. - Считаем необходимым написать об этом, так как в нашу электронную почту одно за другим приходят письма граждан с вопросом о том, когда ждать начала войны".

Как отметило командование, специфические предпосылки для начала военных действий отсутствуют. "Для нападения необходимо, чтобы у границы были сосредоточены войска [потенциального неприятеля] и чтобы фиксировались намерения их использовать", - говорится в тексте.

Армия утверждает, что располагает полной разведывательной картиной о ситуации у границ Литвы. "Положение с 2022 года не изменилось", - сказано в сообщении.