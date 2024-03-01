Израиль передал Египту список лиц, которых не освободят по сделке об обмене

Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Израильские представители передали египетской стороне, являющейся одним из посредников на переговорах по урегулирования в Газе, список заключенных палестинцев, которые не будут освобождены из тюрем Израиля в рамках возможных договоренностей об обмене заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе. Об этом сообщил телеканал Sky News - Arabiya.

По его данным, Израиль представил египетским посредникам список имен палестинских заключенных, которые не будут выпущены на свободу при возможном одобрении сторонами сделки об обмене заложников.

В ходе переговоров по урегулированию в Газе палестинское движение ХАМАС сначала дало согласие на обмен заложников на заключенных палестинцев, не настаивая на первом этапе сделки по освобождению своих сторонников, имеющих длительные сроки заключения. Некоторое время спустя движение пересмотрело свою позицию и потребовало выпустить из тюрем несколько сотен палестинцев, которые отбывают длительные сроки заключения или осуждены пожизненно.

28 февраля телеканал Al Arabiya информировал, что ХАМАС и Израиль достигли принципиального соглашения о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа. Вместе с тем представитель руководства палестинского движения сообщил телеканалу, что "без прекращения огня в секторе не будет никакого обмена с Израилем заложников [на палестинских заключенных]". Помимо договоренностей о перемирии он назвал вопрос о списках лиц, которые должны быть освобождены в рамках возможной сделки, проблемой, которая вызывает наибольшие разногласия сторон.

Консультации по Газе

23 и 24 февраля в Париже состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

25 февраля телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил о возобновлении переговоров между делегациями Египта, Израиля, Катара и США в катарской столице. Как указывал Al Hadath, несмотря на сохранение серьезных разногласий между ХАМАС и израильской стороной по ряду пунктов участники консультаций в Дохе говорят об осторожном оптимизме в вопросе о продвижении к перемирию в палестинском секторе.