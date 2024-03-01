Глава Евросовета заявил, что потрясен ударом по Газе при раздаче помощи

Шарль Мишель также призвал провести независимое расследование

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель потрясен ударом по сектору Газа во время раздачи гуманитарной помощи и призывает к независимому расследованию. Об этом он заявил в X (ранее Twitter).

"Потрясен вчерашним убийством невинных мирных жителей в секторе Газа, отчаянно ожидающих гуманитарной помощи. Международное право не допускает двойных стандартов. Необходимо немедленно начать независимое расследование и привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

По его словам, "срочно необходимо прекращение огня, чтобы обеспечить гуманитарную помощь".

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.