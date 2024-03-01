На Украине раскрыли группу, нелегально переправившую в Польшу почти 170 мужчин

Как сообщили в Государственном бюро расследований Украины, группе помогала инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило в Волынской области группу, которая нелегально переправила через границу в Польшу 168 военнообязанных мужчин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что группе помогала инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни, которая не вносила сведения о нелегалах в реестр лиц, пересекающих государственную границу. Стоимость услуг составляла $3,5 тыс. с человека. По данным следствия, по такой схеме группа переправила за пределы государства не менее 168 человек.

Сотруднице пограничной службы предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через госграницу с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет. В суд подано представление об избрании фигурантке меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер. На этом фоне на днях был ужесточен приграничный режим в Черновицкой области (граничит с Молдавией и Румынией). Там объявили запрет на въезд в пятикилометровую зону вдоль границы без специального разрешения.