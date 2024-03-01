МИД Турции считает нужным всерьез искать пути для обеспечения диалога между РФ и Украиной

Глава ведомства Хакан Фидан отметил, что "Турция ведет работу для обеспечения безопасности мореходства в Черном море"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Необходимо всерьез искать пути для сближения и организации диалога между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на официальном открытии Антальского дипломатического форума.

"Конфликт России и Украины идет третий год. На текущем этапе войны нам нужно всерьез заняться поиском путей, чтобы сблизить стороны и наладить диалог. Мы же, Турция, готовы как никогда оказать любое содействие для организации мирных переговоров", - заявил Фидан.

Он добавил, что "в то же время Турция ведет работу для обеспечения безопасности мореходства в Черном море и безопасной транспортировки зерна".