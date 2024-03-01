Сенатор США: Байдену надо пройти когнитивный тест из-за использования карточек-подсказок

Пресс-служба Белого дома ранее опубликовала заключение лечащего врача президента Кевина О'Коннора, который заключил, что его здоровье в полной мере позволяет исполнять обязанности главы государства

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Регулярное использование президентом США Джо Байденом карточек с подсказками свидетельствует о том, что ему следует пройти когнитивный тест. Об этом заявил сенатор Майк Браун (республиканец, от штата Индиана) в интервью телеканалу Fox Business.

"Каждый, кому приходится в любых обстоятельствах использовать карточки с заметками или постоянно обращаться к помощи телесуфлера, пожалуй, должен пройти тестирование", - ответил сенатор на вопрос ведущей, надо ли Байдену пройти тест на когнитивные способности.

Пресс-служба Белого дома опубликовала в среду заключение лечащего врача президента Кевина О'Коннора, который по итогам регулярного медосмотра Байдена заключил, что его здоровье в полной мере позволяет исполнять обязанности главы государства. В пресс-службе отметили, что медосмотр не включал в себя проверку умственных способностей президента.

Демократ Байден, которому 81 год, нередко допускает в публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.