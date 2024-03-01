CNN: более 30 изданий, агентств и ТВ потребовали от Израиля защищать журналистов в Газе

По информации телеканала, соглашение также подписали представители агентства Reuters и вещательной корпорации Би-би-си

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Руководители более 30 новостных изданий, агентств и телеканалов составили открытое письмо к израильским властям с требованием обеспечить защиту журналистов в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Журналисты относятся к гражданским лицам, и израильские власти должны защищать журналистов как людей, которые не участвуют в военных действиях, в соответствии с международным правом. Те, кто виновен в любых нарушениях подобной защиты, должны быть привлечены к ответственности. Нападения на журналистов - это нападения на правду", - говорится в письме.

По данным телеканала, его в том числе подписали представители агентства Reuters, вещательной корпорации Би-би-си и телеканала CNN.

В январе газета The Washington Post со ссылкой на данные управления по работе со средствами массовой информации в секторе Газа сообщила, что за три месяца с начала очередного обострения ближневосточного конфликта погибло больше журналистов, чем за два года боевых действий на Украине. По ее информации, с 7 октября 2023 года их число почти достигло 110.