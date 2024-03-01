СМИ: США передали Словакии первые F-16

По информации портала dennik.sk, официальная церемония передачи 2 из 14 закупленных республикой истребителей состоялась в Соединенных Штатах

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты передали Словакии первые 2 из 14 закупленных республикой сверхзвуковых истребителей F-16. Об этом сообщил новостной портал dennik.sk.

Официальная церемония передачи самолетов состоялась на этой неделе в США. В ней принял участие министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Американские истребители, которые заменят в словацких ВВС переданные Братиславой год назад в дар Киеву сверхзвуковые истребители МиГ-29, будут размещены, согласно порталу, на военном аэродроме Кухыня в западной части республики.

Калиняк недавно не исключил возможность проведения Словакией дополнительной закупки F-16. По его словам, рассматривается вопрос о приобретении еще четырех этих истребителей. Таким образом их численность в составе ВВС республике достигнет 18.