Индия успешно испытала ракету системы ПВО малой дальности

Как сообщили в Минобороны страны, испытания состоялись 28 и 29 февраля на полигоне Чандипур

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешно провела два летных испытания ракеты, созданной для системы противовоздушной обороны очень малой дальности (VSHORADS, Very Short-Range Air Defence System). Как сообщает Минобороны Индии в распространенном пресс-релизе, испытания состоялись 28 и 29 февраля на полигоне Чандипур в штате Одиша на востоке страны.

"Эти испытания проводились против высокоскоростных беспилотных воздушных целей при различных сценариях перехвата. В ходе всех испытательных полетов цели были перехвачены и уничтожены ракетами, что соответствовало целям миссии", - указывается в тексте.

VSHORADS - это переносная система противовоздушной обороны. Ракета для этой системы приводится в движение твердотопливным двигателем, она предназначена для нейтрализации воздушных угроз на малых высотах и на коротких дистанциях.

Министр обороны страны Раджнат Сингх поздравил DRDO, индийские сухопутные силы, принявшие участие в успешных опытно-конструкторских испытаниях, и заявил, что эта новая ракета, оснащенная современными технологиями, даст "дополнительный технологический импульс вооруженным силам страны".