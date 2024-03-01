Эрдоган: усилия Турции наладить диалог РФ и Украины без поддержки не реализовались

Президент республики отметил, что кризисы "в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине показали, что нынешняя международная система полностью лишена эффективности"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Инициативы Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной не были реализованы из-за отсутствия поддержки - фактически саботированы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальном открытии Антальского дипломатического форума.

"Украинский кризис перешел в свой третий год. Здесь в Анталье был дан старт стамбульскому [мирному] процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом. Историческая возможность добиться мира, уберечь от разрушений и спасти десятки тысяч жизней фактически была упущена, точнее говоря, саботирована", - сказал турецкий лидер.

Он отметил, что кризисы "в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине показали, что нынешняя международная система полностью лишена эффективности". "Но более всего банкротство этой системы, основанной на правилах, очевидно в Газе. То, что происходит в Газе, - это определенно не война, это попытка геноцида. СБ ООН, международные организации не сделали шагов, чтобы остановить кровопролитие", - сказал Эрдоган.