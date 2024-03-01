Правительство ФРГ начало изучать возможность регистрации в TikTok

Представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер отметил, что это платформа, которую активно используют молодые люди

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ изучает возможность зарегистрироваться на видеоплатформе TikTok. Об этом сообщил на брифинге представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

"В действительности имеются соображения [на этот счет]", - сказал он, отметив, что власти ФРГ наблюдают за разными платформами, которые можно было бы использовать. "Сейчас важно еще раз изучить все связанные с этим [возможным использованием] вопросы. Окончательное решение, как, что и когда, мы еще не приняли", - добавил Бюхнер.

"Но в целом можно сказать, что TikTok - это платформа, которую активно используют молодые люди. Там распространяется все больше материалов политического характера. Это факт, который мы должны признать при всей справедливой критике в адрес этой платформы в части распространения экстремистских материалов", - продолжал представитель кабмина.

"Мы изучаем это, мы ведем подготовку в этому", - отметил Бюхнер. "Когда мы примем решение, мы его, конечно, с удовольствием представим", - заключил он, напомнив, что 29 февраля канцлер Олаф Шольц назвал правильным обсуждение в правительстве возможного использования TikTok.