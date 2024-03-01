СМИ: один из офицеров КСИР погиб в Сирии при ударе израильского беспилотника

По информации агентства IRNA, Реза Зараи был родом из провинции Хормозган и служил в военно-морском подразделении КСИР

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Один из офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по имени Реза Зараи погиб при ударе израильского беспилотника по дому на окраине сирийского Банияса. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, Реза Зараи был родом из провинции Хормозган и служил в военно-морском подразделении КСИР.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил о гибели одного шиитского бойца в результате удара беспилотного летательного аппарата израильских ВВС по общежитию бойцов шиитских формирований на окраине сирийского порта Банияс (260 км от Дамаска), расположенного на средиземноморском побережье.