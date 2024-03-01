В Минздраве Газы сообщили, что более 30,2 тыс. палестинцев погибли из-за действий Израиля

По информации министерства, ранения в секторе получили 71 377 палестинцев

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Число жертв военной операции, которую с начала октября прошлого года проводит в секторе Газа израильская армия, превысило 30,2 тыс. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава

"В результате действий израильских сил в Газе на сегодняшний день погибли 30 228 человек", - указывается в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Jazeera. По информации Минздрава, ранения в секторе получили 71 377 палестинцев.

Только за минувшие сутки, по свидетельству министерства, при атаках армии Израиля в различных областях анклава были убиты 193 человека, 920 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.