СМИ: в Иране на избирательном участке предотвратили покушение на пятничного имама

Как сообщила газета Hamshahri, нападающего остановили присутствующие

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. В округе Мейбод в центральной части Ирана на участке, где проходит голосование на выборах в Меджлис (парламент) и Совет экспертов, предотвращено покушение неизвестного мужчины с ножом на имама. Об этом сообщила газета Hamshahri.

Нападающего остановили присутствующие, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Избирательные участки в Иране начали работу для голосования на выборах в Совет экспертов и Меджлис во всех провинциях в 08:00 по местному времени (07:30 мск). По информации избирательного штаба, они будут работать в течение 10 часов, до 18:00 по местному времени (17:30 мск). Безопасность проведения голосования обеспечивают около 300 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входит разработка поправок к конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией. Меджлис состоит из 290 депутатов. За религиозными меньшинствами закреплено пять мест: ассирийские христиане и халдеи вместе выбирают одного депутата, армянские христиане - двух, иудеи и зороастрийцы - по одному. Срок депутатских полномочий - четыре года.