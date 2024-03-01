Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания пройдут с 1 по 10 апреля

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко ранее заявлял, что заседание ВНС пройдет "где-то с 19 по 26 апреля"

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС) состоится в период с 1 по 10 апреля. Соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

"Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания назначены", - сказал председатель ЦИК Игорь Карпенко после того, как участники заседания проголосовали за проект постановления Центризбиркома. Даты проведения выборов делегатов ВНС перед этим огласила начальник отдела правовой работы аппарата ЦИК Елена Григорович.

Заседание ВНС должно быть проведено не позднее 60 дней с даты единого дня голосования на парламентских и местных выборах, который состоялся 25 февраля. В конце января председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко говорил о том, что заседание ВНС пройдет "где-то с 19 по 26 апреля".

Всебелорусское народное собрание, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой на референдуме в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. ВНС общей предельной численностью 1 200 делегатов будет формироваться на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в том числе члены обеих палат парламента - Палаты представителей и Совета Республики. Местные советы будут представлены 350 делегатами от всех регионов страны, их изберут из числа депутатов областного, базового и первичного уровней. Не более 400 делегатов ВНС будут избраны от соответствующих требованиям законодательства субъектов гражданского общества, в числе которых Минюст Белоруссии в ноябре 2023 года назвал общественное объединение "Белая Русь", Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин и Федерацию профсоюзов республики.