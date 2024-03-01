В Канаде заявили, что в Париже страны договорились не отправлять военных на Украину

Министр обороны Билл Блэр отметил, что союзники Киева обсуждали возможность обучения бойцов ВСУ западными военнослужащими на территории Украины

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Западные страны на встрече в Париже, которая прошла 26 февраля, договорились не отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр в интервью газете Toronto Star.

По его словам, союзники Киева обсуждали возможность обучения бойцов ВСУ западными военнослужащими на территории Украины. "Мы обучаем украинцев повсюду, но, я полагаю, было признано, что некоторые тренировки осложняются тем, что представителей ВСУ трудно вывезти с Украины для обучения", - сказал министр.

В связи с этим, упомянул Блэр, на встрече в Париже поднимался вопрос, могут ли западные страны эффективнее обучать украинских бойцов за счет тренировок на территории их страны. Некоторые государства, по словам министра, выразили обеспокоенность тем, что подобные шаги могут рассматриваться как участие в боевых действиях. "Я думаю, мы достигли консенсуса, что это неуместно и мы так делать не будем", - подчеркнул Блэр.

"Я не хочу размещать личный состав канадских ВС вблизи театра военных действий, что может создать впечатление, будто мы частично задействованы в боях", - добавил глава ведомства.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.