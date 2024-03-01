Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в области предупреждения катастроф

Соглашение было подписано 23 марта 1997 года в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Кабмин Украины одобрил законопроект о денонсации соглашения с правительством России о сотрудничестве в области предупреждения катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий". Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств денонсировать соглашение <...>, подписанное 23 марта 1997 года в Москве и ратифицированное Украиной 1 июля 1999 года", - написал он в телеграм-канале.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.