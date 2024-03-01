В Абхазии избрали нового председателя Конституционного суда

Им стала Диана Пилия

СУХУМ, 1 марта. /ТАСС/. Новый председатель Конституционного суда избран в Абхазии, поскольку срок полномочий предыдущего председателя истек. Об этом журналистам сообщили в суде.

"Срок полномочий прежнего председателя Конституционного суда Людмилы Ходжашвили истек 1 марта, в связи с чем в соответствии с конституционным законом "О судебной власти" прошли очередные выборы. Тайным голосованием из числа судей Конституционного суда сроком на три года новым председателем избрана Диана Пилия, ее заместителем - Раули Пантия", - сказал представитель суда.

Конституционный суд Республики Абхазия был создан 22 ноября 2016 года и полностью сформирован в феврале 2018 года. Он состоит из пяти судей, избранных на должность Народным собранием - парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.