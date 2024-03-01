Генерал Милли не исключил вероятность решения Китаем тайваньского вопроса силой

По его словам, Пекин "осознает, что цена открытой военной агрессии будет очень высокой"

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Китай осознает политические риски в случае попытки силового присоединения Тайваня, однако вероятность применения военной силы сохраняется. Такое мнение выразил экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США (2019-2023) Марк Милли в интервью британской газете The Financial Times.

По его словам, китайское руководство "поигрывает мускулами" в отношении Тайваня, однако Пекин "осознает, что цена открытой военной агрессии будет очень высокой". "Я думаю, что они, вероятно, правы, поскольку затраты превышают выгоду. Китай, по всей видимости, рациональный игрок. Они еще не выбрали [путь] применения военной силы. Это не значит, что так будет вечно", - полагает Милли.

Рассуждая о состоянии китайских ВС, американский генерал выразил мнение, что Китай еще не может считаться конкурентом США в военной сфере. "Они создали очень мощные вооруженные силы. Они еще не ровня Соединенным Штатам", - сказал он.

Милли добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин еще несколько лет назад поставил задачу своему военному командованию добиться того, чтобы Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала наиболее мощной военной силой в Восточной Азии к 2027 году. "Эта дата привязана к годовщине создания НОАК, поэтому здесь есть символизм. Могут ли они достичь этого - это вопрос", - заявил он.