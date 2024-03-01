Во Франции сообщили о сопровождении российских самолетов у границ Латвии и Литвы

Как отметили в Главном штабе ВС Франции, целью является защита воздушного пространства НАТО

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Самолеты Воздушно-космических сил Франции сопроводили российские истребители Су-30 в районе границы Латвии, в также самолеты Ил-20 и Ан-72 в районе литовской границы. Об этом сообщил Главный штаб ВС Франции в X (ранее Twitter).

"Последовательные перехваты российских самолетов с помощью двух Mirage 2000-5. Два истребителя Су-30 у побережья Латвии, один самолет-разведчик Ил-20, после чего еще один транспортный самолет Ан-72 у побережья Литвы. Цель - защита воздушного пространства НАТО", - говорится в сообщении.

Указывается, что эпизод произошел 29 февраля.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. Как ранее сообщили в Министерстве вооруженных сил Франции, четыре истребителя Mirage 2000-5 будут базироваться на авиабазе Шяуляй в Литве с 30 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.