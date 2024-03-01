СМИ: Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию футболиста "Спартака" Промеса

Пресс-секретарь голландской прокуратуры Туша Эссед ранее заявила, что "власти ОАЭ не информировали Нидерланды о задержании Промеса в Дубае"

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Нидерландов обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщил телеканал NOS.

В прокуратуре Нидерландов пока не подтвердили, что ОАЭ был направлен официальный запрос.

Пресс-секретарь голландской прокуратуры Туша Эссед заявила ТАСС, что "власти ОАЭ не информировали Нидерланды о задержании Промеса в Дубае". Газета De Telegraaf утверждает, что осужденный в Нидерландах футболист был задержан в ОАЭ из-за того, что скрылся с места ДТП.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Промес, находившийся с командой на сборах, не смог вылететь в Санкт-Петербург, так как был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама. На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

Как свидетельствует голландская правовая база данных, между Нидерландами и ОАЭ заключено соглашение об экстрадиции, которое вступило в силу 1 августа 2023 года. В документе указано, что "каждая сторона соглашается выдавать другой стороне любое лицо, находящееся на ее территории, которое разыскивается с целью проведения уголовного разбирательства или исполнения окончательного приговора".