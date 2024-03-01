ЦАХАЛ сообщил об ответных ударах по целям "Хезболлах" после обстрелов из Ливана

Как пресс-служба Армии обороны Израиля, несколько ракет из Ливана упали в незаселенной местности в районе Маргалиота

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Израильские военные нанесли ответные удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Зафиксировано несколько запусков [ракет] из Ливана, которые упали в незаселенной местности в районе [населенного пункта] Маргалиот на севере Израиля. Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному строению "Хезболлах" в районе Айта-эш-Шаб", - говорится в сообщении.

"Кроме того, были атакованы еще одно военное строение "Хезболлах", а также террористическая инфраструктура в районе Джебель-Блата [на юге Ливана]", - добавили в пресс-службе.