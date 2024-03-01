СМИ: Rheinmetall может в 2024 году произвести больше артснарядов, чем США

По информации газеты Handelsblatt, компания может произвести до 450 тыс. снарядов, в то время как Соединенные Штаты - около 430 тыс.

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Германский концерн Rheinmetall может произвести в 2024 году больше артиллерийских снарядов, чем вся оборонная промышленность США. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По информации издания, до конца года Rheinmetall может произвести до 450 тыс. артснарядов, в то время как США - около 430 тыс. При этом еще весной 2022 года германский концерн в год производил около 70 тыс. снарядов. Это соответствует количеству, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) расходуют в течение примерно двух недель.

В конце 2022 года Rheinmetall приобрел испанскую компанию Expal, которая на тот момент выпускала до 300 тыс. снарядов в год. Кроме того, Rheinmetall расширяет свои производственные мощности в Германии, строит завод в Унтерлюсе (федеральная земля Нижняя Саксония) и хочет создать еще один на Украине вместе со своим местным партнером. В планах концерна также строительство завода в Литве, так что в перспективе Rheinmetall сможет производить ежегодно до 1 млн снарядов.

В США артиллерия в последние годы не играла большой роли, поскольку американские военные стратеги были уверены в том, что следует уделять больше внимания современным боевым системам, например беспилотникам, пишет Handelsblatt. Однако конфликт на Украине доказал эффективность артиллерии, и теперь США якобы решили расширить собственное производство артснарядов. Как отметило издание, только на Украине потребность в них будет составлять до 2,4 млн в год.