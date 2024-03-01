Нидерланды официально объявили о намерении приобрести четыре фрегата

Они будут поставлены до конца 2041 года, отметил и.о. статс-секретаря Министерства обороны Кристоф ван дер Мат

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Четыре новых фрегата будут поставлены на вооружение Нидерландов до конца 2041 года. Они заменят фрегаты, которые используются уже около 20 лет, сообщил и.о. статс-секретаря Министерства обороны Нидерландов Кристоф ван дер Мат.

По его словам, на реализацию проекта будет потрачено несколько миллиардов евро. Точную цифру чиновник не назвал. Корабли будут оснащены несколькими типами ракет класса "земля - воздух" и "смогут защищать морские оперативные группы, гражданские суда и прибрежные районы от широкого спектра угроз, таких как беспилотники, самолеты, вертолеты и противокорабельные ракеты", отметил ван дер Мат.

В реализации проекта примет активное участие голландская судостроительная промышленность, в том числе верфь Damen. Минобороны ожидает, что первый фрегат будет передан не позднее 2034 года и поставлен на вооружение к 2036 году. Последний фрегат должен быть заменен к 2041 году.

Ранее телеканал RTL сообщил, что общая стоимость проекта может достигать €8 млрд.

В голландском оборонном ведомстве добавили, что на ближайшие годы запланирована реализация и ряда других крупных проектов в области военно-морского строительства. В том числе Нидерланды намерены приобрести новые противолодочные фрегаты и десантные транспортные корабли, а также заменить все четыре подводные лодки.