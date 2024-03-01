ЮАР осудила Израиль за удар по палестинцам, ожидавшим гуманитарную помощь

В заявлении министерства иностранных дел и сотрудничества республики отмечается, что нападение произошло всего несколько дней спустя после того, как Израиль представил в Международный суд ООН свой доклад по соблюдению международных норм при проведении военной операции в секторе Газа

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика осудила целенаправленный, по ее словам, удар израильскими военными в секторе Газа по палестинцам, ожидавшим продовольственную гуманитарную помощь. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел и сотрудничества ЮАР.

"ЮАР осуждает убийство 112 палестинцев и ранения еще сотен, которые искали жизненно важную помощь, - говорится в нем. - Израильские силы открыли огонь по сотням палестинских мирных жителей, которые находились в уязвимом положении из-за нападений на них в течение последних четырех месяцев".

МИД ЮАР указал, что это нападение произошло всего несколько дней спустя после того, как Израиль представил в Международный суд ООН свой доклад по соблюдению международных норм при проведении военной операции в секторе Газа. "Это последнее злодеяние является еще одним нарушением международного права и условий, сформулированных в постановлении Международного суда ООН о предупредительных мерах. Суд и право являются одним из способов положить конец безнаказанности, которой Израиль пользовался на протяжении десятилетий, что придало ему смелости действовать так, как он это сделал в четверг, 29 февраля 2024 года, и в течение десятилетий до этого. Однако средств правовой защиты недостаточно, и теперь международное сообщество должно рассмотреть другие меры, чтобы положить конец незаконным действиям израильского правительства. Первым шагом является безоговорочный призыв Совета Безопасности ООН о прекращении огня. Немедленный и безоговорочный призыв к прекращению огня теперь является моральной и жизненно важной необходимостью".

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Как ранее сообщалось, в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Суд постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, Израиль представил 25 февраля в суд доклад о выполнении им всех международных норм ведения военных действий.