Санду высказалась за внедрение к президентским выборам голосования по почте

По словам молдавского лидера, нововведение должно быть сначала опробовано в больших странах

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду высказалась за внедрение к президентским выборам осенью 2024 года возможности голосования по почте. Об этом она заявила в интервью телеканалу Jurnal TV.

"Парламент должен ускорить работу над законопроектом о голосовании с помощью почты, чтобы мы могли применить это хотя бы в некоторых странах. Я думаю, что нововведение должно быть сначала опробовано в больших странах, где трудно добираться до избирательных участков", - сказала президент.

Как прокомментировал глава аппарата президента Адриан Бэлуцел, нововведение должно быть внедрено в виде пилотного проекта в США и Канаде. Также он отметил Австрию, Германию, Италию, Латвию, Румынию и Францию. "Одновременно нам необходимо увеличить количество избирательных участков в странах, где проживает большое количество молдаван, чтобы избежать очередей и трудностей в процессе голосования", - отметил он.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Для этого парламент уже внес соответствующие поправки в избирательный кодекс.

Как отмечают наблюдатели, активное участие в голосовании молдавских трудовых мигрантов в странах ЕС обеспечило Санду победу на выборах 2020 года, когда она обошла во втором туре бывшего президента страны Игоря Додона.