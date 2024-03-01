Что известно о публикации беседы германских военных об атаке на Крымский мост

Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможность атаковать Крымский мост, в том числе крылатыми ракетами Taurus, следует из расшифровки разговора, опубликованной главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян.

Как сообщила Симоньян, беседа велась 19 февраля между инспектором германских ВВС Инго Герхартцем, начальником отдела операций и учений Франком Грефе и сотрудниками центра воздушных операций космического командования по фамилии Фенске и Фроштедте.

Публикация вызвала серьезный резонанс в России. ТАСС собрал основную информацию о ситуации.

Публикация

Утром 1 марта Симоньян сообщила о наличии у нее 40-минутной аудиозаписи разговора высокопоставленных германских военных о планах ракетной атаки на Крымский мост. Она отметила, что участники беседы обсуждали возможность такой атаки без последствий для Берлина.

Симоньян заявила, что обратилась за комментарием к властям Германии, и пообещала позднее опубликовать запись.

Днем Симоньян опубликовала русскоязычную расшифровку беседы, отметив, что германская сторона не ответила на ее запрос.

Участники разговора, как следует из расшифровки, обсуждают возможную передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. По их словам, этот вопрос поручил проработать министр обороны Германии Борис Писториус, тогда как канцлер Олаф Шольц "блокирует эти поставки".

По словам германских офицеров, "мост на востоке тяжело достать" и для этого "может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет". При этом они высказали мнение, что это возможно с помощью ракет Taurus, если оснастить ими французский истребитель Dassault Rafale.

Кроме того, германские военные подчеркивали, что в случае передачи Taurus Киеву ракеты "будут готовы к применению только через восемь месяцев", поскольку необходимо исключить возможность "ошибочного применения".

Реакция в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до публикации расшифровки заявил журналистам, что Кремль пока не располагает данными о содержании записи.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Симоньян, отметила, что "гибридная война, развязанная Западом, идет полным ходом".

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале привел стихотворение Константина Симонова "Убей его!". "Немцы снова превратились в заклятых врагов", - подчеркнул он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение беседы германских офицеров на заседании Госдумы после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин призвал власти ФРГ провести тщательное расследование и "предоставить мировому сообществу объяснения".

Реакция в Германии

Представитель Министерства обороны ФРГ не стал комментировать публикацию: "Прошу понять, что мы в принципе не комментируем сообщения СМИ и их содержание".

Вопрос германских ракет для Киева